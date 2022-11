El primer objetivo de este nuevo reto visual es que los cibernautas se entretengan y prueben sus capacidad al momento de encontrar al objetivo de la imagen. Como bien sabemos, los juegos son una parte integral de todas las culturas, como también una de las formas más viejas de interacción social en la vida humana. En Depor, estamos acostumbrados a publicar este tipo de retos diariamente, por lo que te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que completes la prueba de una manera óptima.

No te vamos a engañar. La tarea no es para nada sencilla de realizar, menos si no tienes experiencia en este tipo de retos visuales. Probablemente, te tomará un tiempo considerable hallar los rostros que hay en toda la imagen, pero no dejes pasar ningún detalle por encima. Como no hay ningún tiempo límite para cantar victoria en este desafío, todo normal. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. ¡No te rindas!

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Cuántos rostros logras ver en el reto visual de este hombre del siglo XIX? Responde ahora. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución.

Solución del reto visual: estos son todos los rostros visibles de este hombre del siglo XIX. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.