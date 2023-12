Si entraste a esta nota de Depor es porque te mueres de ganas de saber cómo eres. Déjame decirte que el test visual de aquí te brindará esa información, siempre y cuando tu respondas con sinceridad la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que captaste primero en la imagen que acompaña la nota?

Como podrás darte cuenta, contestar la interrogante es muy fácil. Para ello, simplemente mira la ilustración. Créeme que participar en la prueba te hará muy feliz. Muchos usuarios que se sumaron a la misma han quedado encantados por todo lo que se acabaron enterando. ¡Vivirás esa experiencia!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay dos dibujos. El primero es el de una mujer con labios rojos. El segundo, en tanto, es el de una gallina. No mientas a la hora de mencionar qué captaste primero. No cometas ese error. Los resultados de la prueba, que por cierto no poseen validez científica, están más abajo.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra dos dibujos: el de una mujer con labios rojos y el de una gallina. ¿Cuál captaste primero? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mujer:

Si captaste primero a la mujer, eres una persona maximalista. En muchas ocasiones, no tienes la suficiente paciencia para llevar a cabo tus planes. Cuando pierdes interés en algo, pasas la página rápidamente. No estás acostumbrado(a) a las limitaciones.

Gallina:

Si captaste primero a la gallina, tu cerebro está concentrado en los pequeños detalles. Eres una persona perfeccionista. Siempre estás dispuesto(a) a mejorar todo.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

