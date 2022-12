Pues aunque dudes, el test de personalidad que te dejaremos en esta nota se ha convertido en uno de los más solicitados por los usuarios de las redes sociales. Así es. Esta prueba tiene la facultad de mostrarte diferentes detalles sobre tu forma de ser que posiblemente no conocías. Debes decirnos simplemente cómo cierras el puño y listo.

Te mostraremos tres opciones y tú tendrás que elegir la que más se asemeje a la forma en que tu cierras el puño. Incluso, para estar más seguro de tu respuesta, puedes realizar la acción y comprarla. Aseguramos que en este test de personalidad tendrás la oportunidad de conocer mucho más sobre ti.

Cuando ya tengas en mente tu decisión, lo que debes hacer es buscar el significado de tu decisión en la lista de resultados que dejamos líneas más abajo. Pues te revelaremos cómo es tu personalidad y otros detalles de tu forma de ser.

Imagen del test de personalidad

Escoge una de las opciones que te mostramos y conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

MANO - AMARRILLO: Eres una persona sensible, las situaciones complicadas que vives lo tomas de manera personas y permites que te afecte. Siempre buscas ayudar a los demás, pero esto podría hacer que se aprovechen de tu nobleza. A veces, puedes sacrificar tus objetivos por brindar apoyo a tus amigos o familiares.

MANO - VERDE: Tienes un carácter imponente y fuerte, no permites que las personas se aprovechen de tu bondad. Siempre dices que ayudar a los que verdaderamente se lo merecen. Tus amigos consideran que tienes un buen corazón a pesar de no ser tan expresivo con tus sentimientos.

MANO - ROJO: No sientes pena por los demás, y no ayudar con frecuencia a las personas porque te han engañado y se han aprovechado de tus sentimientos. Sueles ser muy selectivo al momento de brindar tu apoyo a un ser humano. Tienes un buen corazón, pero las circunstancias hicieron que no seas tan noble.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.

Aquí hay más test para ti