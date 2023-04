Lo único que debes hacer es ubicar los dos conejos que se ocultan de forma magistral del cazador y que no se dejarán ver tan fácilmente. Pon toda tu atención en este reto visual, pues dicen que al mejor cazador se le escapan las palomas, o los conejos. Este cazador no es nada novato, solo busca una oportunidad para encontrar su presa. No olvides que estos virales nos ayudan a mejorar en todo aspecto, además de hacernos veloces mentalmente para captar ciertos estímulos del día a día.

Este reto visual llevará al límite tus habilidades, por lo que debes preparar tus cinco sentidos y hacerlo en el menor tiempo posible. Nuestro cazador busca incesantemente a sus presas, pero se le escondieron olímpicamente.

Encontrar la solución no es para cualquiera, pero estamos seguros de que tu capacidad va de la mano con tu intencionalidad, así que procede a intentarlo. Es un de los desafíos más complicados, pero tampoco imposible. Roza, pero no lo toca.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Demuestra tu capacidad de reacción e ingenio en este reto visual ubicando los dos conejos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Hay dos formas de retirarte de esta parte de la prueba: o encontraste la solución (siendo más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos), o es que te venció como a la gran mayoría. Si buscas la solución, tienes la respuesta aquí debajo.

Solución del reto visual: ubica aquí esos dos conejos. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR