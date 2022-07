¿Crees que tienes una gran habilidad visual? Pues si es así, en el siguiente reto visual tendrás que demostrar que lo tuyo no es mera casualidad y ubicar al jinete del caballo que aparece en la ilustración. Este difícil desafío se ha difundido entre los internautas pues es considerado como uno de los más complicados de las redes sociales.

Para lograr encontrar la ubicación del hombre, tendrás que emplear al máximo tu agudeza visual. Y no solo ello, pues el jinete no se logra observar a simple vista ya que tendrás que buscar la manera, quizás girando la imagen, para lograr dar con su ubicación. Así que no pierdas más el tiempo y trata de resolver el reto visual.

Para aumentar la dificultad de este acertijo visual, esta vez solo tendrás 7 segundos. Recuerda que lo puedes intentar infinidad de veces, pero en cada una de ellas solo tendrás la cantidad de tiempo establecida. ¿Quieres una pista? El jinete está muy cerca al lomo del caballo.

Imagen del reto visual

Prueba tus habilidades al intentar encontrar al jinete en este reto visual.| Foto: genial.guru

Solución del reto visual

Sabemos que este desafío no era tarea sencilla. No todos los internautas cuentan con una gran habilidad visual y si llegaste a esta parte del reto viral es porque, seguramente, fallaste a pesar de todos los intentos. A continuación te mostramos la ubicación del jinete en este reto viral.

Si giras la ilustración, podrás encontrar la ubicación del jinete en este reto visual.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto visual?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.