Es probable que en estos momentos te encuentres sin realizar alguna actividad y buscas distraerte inmediatamente para no desperdiciar aquel tiempo que tienes libre. Quizás mirar una serie o película sea una opción llamativa, pero te aseguro que existe una forma más recreativa y que beneficiará enormemente a tu cerebro en unos cuantos segundos: me estoy refiriendo a un complicado reto matemático. Te contaré que no fui capaz de desarrollarlo por su elevada complejidad, por eso te presentaré este ejercicio con el simple objetivo de que conozcas en qué nivel se encuentran tus habilidades mentales. ¿Te animas a intentarlo? No lo dudes y sumérgete a un nuevo modo de entretenimiento.

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, te enseñaré una imagen que conlleva el mencionado enunciado matemático. Como habrás notado, es un total de 4 series de sumas, pero hay un singular detalle, sus resultados suelen ser confusos, pues, a primera vista, no coinciden al desarrollarlos. Sin embargo, existe una fórmula secreta para obtener la victoria en este ejercicio. ¿Podrás resolverlo en solo 10 segundos? ¡Demuestra tus capacidades!

RETO MATEMÁTICO | Son contados los participantes que resuelven el ejercicio en el tiempo indicado.

Descubre la respuesta correcta del reto matemático

Seguramente no habrá sido sencillo para ti, pero de todas formas te brindaré la esperada solución. Solo debes restar y sumar los dígitos de la suma, y los resultados, colocarlos como respuesta. En las siguientes líneas, te ofreceré una explicación más detallada.

4+2=26: 4-2=2 y 4+2=6 (Por lo tanto, forman 26)

4-2=2 y 4+2=6 (Por lo tanto, forman 26) 8+1=79 : 8-1=7 y 8+1=9 (Por lo tanto, forman 79)

: 8-1=7 y 8+1=9 (Por lo tanto, forman 79) 6+5=111 : 6-5=1 y 6+5=11 (Por lo tanto, forman 111)

: 6-5=1 y 6+5=11 (Por lo tanto, forman 111) 7+3=?: 7-3=4 y 7+3=10 (Por lo tanto, forman 410)

En caso de haber acertado con el número 410 en la cantidad de segundos designados, estás evidenciando que tu habilidad para las matemáticas suele ser increíbles.

