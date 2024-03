Hoy es una gran oportunidad para que demuestres todo tu ingenio con este nuevo reto matemático que ha complicado a la mayoría de usuarios, pues 2 de 10 personas fueron capaces de conocer la verdadera respuesta. Te cuento que tuve la valentía de resolverlo y saber en qué nivel se encuentran mis habilidades matemáticas. Debo confesar que no resultó ser sencillo, ya que me tomó tiempo, pero finalmente fui capaz de acertar con la solución. ¿Tú obtendrás el mismo fin? No tengas temor en desarrollarlo y demuestra que perteneces al pequeño grupo de triunfadores.

Te comento, en la gráfica observarás el siguiente enunciado matemático: 30+30x0+1. Es probable que hayas pensado que ya cuentas con la respuesta, pero no te confíes, trata de analizarlo detalladamente con la finalidad de que obtengas la victoria en este problema. Para que sea más interesante en realizarlo, te brindaré un total de 8 segundos. ¿Preparado? ¡Corre el tiempo!

¿Listo para conocerla? En primer lugar, debiste haber multiplicado el 30x0, que te dará como resultado 0. Logrado ello, solo debes sumar los dígitos restantes que son 30 y 1. Por lo tanto, obtendrás como respuesta el número 31. ¿Acertaste? De ser afirmativo, te felicito, pues demuestra que tienes una gran capacidad para desarrollar problemas de este tipo.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

