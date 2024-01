Para resolver un reto matemático como este necesitarás bastante concentración y mucha inteligencia. Es decir, tienes que sacar a relucir tus habilidades cognitivas relacionadas a las matemáticas. Si consideras que tu capacidad es superior a la del resto, estoy convencido que desarrollarás esta prueba en menos de 6 segundos. Por lo que te solicito bastante concentración y que dejes toda distracción de lado. Enfócate en cómo resolver el ejercicio.

En la imagen se aprecia la ecuación 33-44÷2+5-18÷2=¿? Observa con mucho cuidado, pues la mayoría de internautas falla al no saber con qué signo iniciar el ejercicio. Si el tiempo transcurre y no logras alcanzar la solución, no te desanimes. Inténtalo unas cuantas veces más, pero siempre con los 6 segundos establecidos.

Mira la imagen del reto matemático

Intenta desarrollar este reto matemático en menos tiempo del establecido. Tendrás solo 6 segundos. | Foto: fresherslive

Te muestro la solución del reto matemático

Es importante tener en cuenta el orden en que se tiene que desarrollar esta ecuación. Primero se deben ejecutar las divisiones y luego sumas y restas de izquierda a derecha. Procedemos con resolver la ecuación: 33-44÷2+5-18÷2 ---> 33-22+5-9 = 7.

¿Qué es un reto matemático?

Es una actividad diseñada para poner a prueba las habilidades numéricas y lógicas de quienes lo enfrentan. Estos desafíos pueden abarcar una amplia gama de problemas, desde acertijos simples hasta enigmas más complejos, que requieren aplicar conceptos matemáticos y razonamiento lógico para encontrar soluciones. Los retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Te recomiendo ver este video