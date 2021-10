Quizás entraste a esta nota pensando que sería un “día cualquiera en la oficina” respecto a desafíos visuales sencillos de resolver, pero lamentamos informarte que estás lejos de dar con ello. La respuesta del próximo reto viral no es complicada, pero tampoco una ‘perita en dulce’, así que te sugerimos concentrarte lo más posible y así no caer en tentaciones que te hagan perder el ‘challenge’. Eso sí, sabrás, conforme lees la nota, que el tiempo es limitado, pero confiamos en que puedas lograrlo lo antes posible.

Porque sí, solo deberás hacerlo en un tiempo que no sobrepase los 5 segundos. Es un reto sencillo, no ‘regalado’, pero si te damos un tiempo exagerado, pierde interés. Así que ponte las pilas cuanto antes para dar con la solución de este acertijo visual y así, al mismo tiempo que te satisface lograrlo, poner contra las cuerdas a tus amigos o familiares.

Como verá en el reto viral de hoy, este ejempla ha complicado a centenares de usuarios, pero sabemos que tú puedes, ‘crack’, así que no te desanimes con la imagen a continuación. Fíjate en los detalles y el límite de tiempo para lograrlo, pues no debes sobrepasar lo que te pide la nota. Si te crees capaz, te tenemos un bonito desafío visual.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra en el menor tiempo posible la letra ‘I’ entre decenas de ‘T’ de este Reto Viral. (Foto: Facebook/Milenio)

MÁS VIRALES PARA TI

Si por más que buscaste ese objetivo no pudiste encontrarlo, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a la imagen, porque la respuesta suele ser la misma en retos similares. Podrás ver que la letra ‘I′ está en la parte superior, aunque no al inicio, de la zona central de la gráfica. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubica la letra ‘I’ entre decenas de ‘T’ de este Reto Viral. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)