Pese a que muchos lo lograron, hay otros que se llevaron una desazón terrible por la dificultad del desafío que tenemos para ti. Ojo, el desafío no es apto para cualquiera. En un momento en el que el Internet se ha convertido en la principal ‘arma’ para luchar con el coronavirus, los retos virales han surgido como una nueva tendencia en las redes sociales. ¿Te encuentras en la capacidad de adivinar qué animal está oculto en el menor tiempo posible? Pues te deseamos toda la suerte del mundo.

Aquí volvimos, aquí disfrutamos. Los reto virales llegaron para hacer nuestras menos pesadas, aburrida o estresantes. También como una vía de escape a la realidad en estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19). Ten presente que este tipo de desafíos hacen de nuestras aptitudes mejores, incrementan nuestro sistema cognitivo y la forma cómo comenzamos a percibir las cosas hoy en día.

Nuestra prueba de hoy es sencilla. Solo debes mirar la gráfica que te mostraremos en las siguientes líneas, prestar mucha atención a lo que te pide el enunciado y tratar de dar con la respuesta de la forma más correcta posible. Pero ojo, ten cuidado, porque si crees que el límite es el cielo, en esta ocasión el límite es el tiempo. Cuenta con poco más de 5 segundos para este desafío de hoy y no deberás pasarte de ello ni ir hacia la solución para conocerla antes de.

IMAGEN VIRAL

Adivina el animal que está oculto tras las figuras geométricas de color azul en solo 5 segundos. (Fotos: Facebook)

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad.

Si por más que buscaste entre esas líneas no pudiste encontrar cuál es el animal oculto, aquí te dejamos una prueba que señala una de ellas, pero te advertimos que aún así es difícil de ver. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a los bordes y te des cuenta la forma que se termina armando, solo así podrás descubrir en cuál de ellas te da una pista de qué ‘bicho’ es.

SOLUCIÓN DEL RETO

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de qué animal es el que está detrás de las líneas de la imagen, podrás conocerlo en la imagen que te adjuntamos a continuación. Recuerda que este tipo de desafíos mejora tus habilidades, así que debiste hacerlo sin ayuda.

Solución: el animal que está oculto tras las figuras geométricas del este reto viral es un OSO. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)