El desafío visual que te presento hoy es un clásico, de esos que todos hemos disfrutado desde nuestra infancia: encontrar las tres diferencias entre dos ilustraciones que aparentan ser idénticas. Pocos pueden resistirse a la fiebre de los tests visuales de personalidad y juegos virales que nos acompañan a diario. Este pasatiempo no solo nos divierte, sino que también nos ofrece un breve respiro del estrés cotidiano, mientras ejercitamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos, añadiendo emoción y competitividad al mix.

Si bien recientemente hemos compartido “El número de animales que logres identificar en el test visual mostrará si eres buen amante” y “Conoce tu edad mental al indicar qué miras en la imagen de este test visual”, hoy te propongo un nuevo reto visual que ha conquistado las redes sociales. Aunque pueda parecer simple, la dificultad radica en que solo dispones de 10 segundos para encontrar las tres diferencias entre las dos viñetas, donde un niño comparte escena con un adorable gatito.

Instrucciones para el desafío visual

Antes de enfrentar nuestro desafío visual, es fundamental que conozcas una regla que debes seguir como paso inicial para poder reclamar el premio en caso de superar la prueba, que, como adelanté, no es tarea sencilla. Con el propósito de evitar que te sumerjas en las ilustraciones de manera prolongada, recalco que debes iniciar el cronómetro con una cuenta regresiva de 10 segundos, sin excederte. ¿Verdad que ahora la tarea parece más desafiante? No obstante, como mencioné anteriormente, la prioridad es disfrutar del proceso. Por lo tanto, no te inquietes si no logras completarla en ese tiempo, ya que tienes la opción de extenderlo si consideras que necesitas más tiempo para descifrar el enigma en este reto que consiste en identificar las tres diferencias entre las dos imágenes, donde un niño acompaña a un gato. ¿Estás listo? Entonces, activemos la cuenta regresiva en tres, dos, uno… ¡Comencemos!

Imagen del desafío visual

ACERTIJO VISUAL | Tienes una visión 20/20 si puedes detectar las tres diferencias sutiles entre estas dos fotografías de gatitos en solo 10 segundos.

¿Lograste encontrar la solución? No subestimes la dificultad. Si ya han transcurrido los 10 segundos, puedes seguir intentándolo, pero siendo consciente de que no has superado el desafío.

Respuesta del desafío visual

¿Preparado para saber cuáles son las 3 diferencias? Aquí están: En la segunda imagen el niño tiene dientes, una raya en la camisa y el gato tiene el pecho blanco.

¿Lograste superar con éxito? Si lo hiciste, te felicitamos por tu agudeza visual. La verdad es que este desafío visual no es de los más sencillos. Por otro lado, si no lograste resolverlo, no te preocupes. En cualquier caso, ahora tienes la oportunidad de compartirlo con tus amigos y ver si ellos pueden o no encontrar la respuesta.

