Las pulseras son accesorios que muchas personas utilizan todos los días. En la imagen del test visual que motivó esta nota puedes apreciar varias. La presencia de estas en la ilustración se justifica porque tú debes contar cuál es la que te gusta más para que tu verdadera forma de ser salga a la luz. Sí, así funcionan las cosas. ¿No te parece emocionante estar a un paso de conocerte mejor?

Mira la imagen del test visual

No te preocupes por el tiempo. No quiero que te apresures en dar una respuesta sin estar bien seguro de tu elección. Piensa bien cuál es la que te agradaría tener ahora mismo en tu muñeca. Una vez que sepas tu contestación, anda a la sección de resultados. No olvides que aunque estos sean impresionantes, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco pulseras. Indica cuál te gusta más. (Foto: namastest.net)

Lee los resultados del test visual

Pulsera 1:

Si esta es la pulsera que más te gusta, priorizas seguir tus sueños, deseos y metas. Haces todo lo que está a tu alcanzar para cumplir todo lo que te propones. Tus mayores cualidades son la determinación y el propósito.

Pulsera 2:

Si esta es la pulsera que más te gusta, siempre estás dispuesto(a) a ayudar a tus amigos. Consideras que es normal que una persona solicite apoyo cuando está en problemas. No culpas a nadie por su incapacidad para afrontar un conflicto.

Pulsera 3:

Si esta es la pulsera que más te gusta, mantienes una distacia con extraños. No confías en cualquiera. Eres una persona muy reservada. No quieres vivir con el alma abierta.

Pulsera 4:

Si esta es la pulsera que más te gusta, te preocupas bastante por las personas que te rodean. Eres una persona sincera y abierta en cuanto a tus motivaciones se refiere.

Pulsera 5:

Si esta es la pulsera que más te gusta, buscas la perfección. Eres una persona muy independiente y autosuficiente. También destacas por ser cauteloso(a).