Los desafíos visuales son una excelente manera de poner a prueba nuestra mente y también de nutrir nuestro intelecto. Desde una edad temprana, sin darnos cuenta, comenzamos a ejercitar nuestro cerebro con estos juegos que no deberíamos dejar de practicar cuando llegamos a adultos. Cuanto más difíciles sean los retos y menos personas logren resolverlos, mayor será nuestra satisfacción al encontrar la solución.

La semana pasada compartí el reto ‘¿Tienes la visión más aguda? Busca al caballo en 8 segundos’ y también el de ‘Desafía tus sentidos y descubre las 2 diferencias entre las imágenes de la bicicleta en 3 segundos’. Hoy te presento uno que requerirá que agudices tu vista al máximo. Para ello, pondrás a prueba tu observación y mantendrás tu mente muy alerta, ya que este desafío es altamente exigente y te ayudará a descubrir si eres una persona que presta atención a los detalles más pequeños o no.

¿Encuentras al venado en esta imagen?

En esta imagen se oculta algo y cuentas con tan solo 6 segundos para encontrarlo. ¿Serás capaz? Si tu respuesta es afirmativa, lo primero que debes hacer es concentrarte. Si estás familiarizado con desafíos de este tipo, sabrás lo esencial para descubrir el objeto oculto. Imagina en tu mente un venado y ahora observa detenidamente la fotografía. ¡El tiempo comienza… ya!

DESAFÍO VISUAL | ¿Eres el indicado para este desafío? Encuentra al venado en la imagen en solo 6 segundos y demuestra tu conexión con la naturaleza.

Solución del desafío visual

Tres, dos, uno… ¡Tiempo! Si te has rendido o has pasado los 6 segundos sin poder localizar al venado, no te preocupes ni te sientas mal. No estás entre las personas que lo han conseguido, pero ahora puedes tomarte un tiempo extra o seguir leyendo para descubrir la solución del acertijo. También puedes compartir la imagen con tus amigos para ver si ellos pueden encontrarlo.

Por otro lado, si lograste encontrar al animal, ¡felicidades! No era nada fácil y te felicito por hacerlo en tan poco tiempo. Te animo a que te pongas a prueba con otros desafíos visuales. En este caso, el venado se encuentra en la parte superior de la imagen:

SOLUCIÓN DEL DESAFÍO VISUAL | En esta imagen he encerrado en un círculo rojo al venado.

