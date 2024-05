Considero que es importante saber cuándo uno debe estar sin compañía. Es por eso que, apenas hallé este test visual, me animé a resolverlo y no me arrepiento porque pude conocer en qué momento necesito más la soledad. Ahora es tu turno de recibir la información correspondiente a tu persona. Debido a ello, te comento que participar en la prueba es muy fácil. Solo tienes que elegir uno de los lobos que aparecen en la imagen de abajo. El que más te agrade es el que debes seleccionar. No puede ser otro, por favor. De ti depende de que todo esto valga la pena. Si escoges al azar, no leerás nada preciso. ¡Ya estás avisado(a)! Espero que decidas actuar bien.

Imagen del test visual

¿Cuántos lobos hay en la imagen del test visual? Cuatro. Todos tienen un color distinto. Cuando ya sepas cuál elegir, será momento de leer los resultados de la prueba, pero ojo a esto: ninguno posee validez científica. No creas a las personas que digan lo contrario.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro lobos. Tienes que escoger uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Lobo rojo:

Si escogiste este lobo, necesitas estar solo(a) cuando estás bajo la influencia de emociones negativas y no quieres controlar tus palabras y acciones.

Lobo gris:

Si elegiste este lobo, necesitas estar solo(a) cuando tienes que tomar una decisión seria, ya que es importante que estés concentrado(a) en ese momento.

Lobo negro:

Si escogiste este lobo, necesitas estar solo(a) cuando estás en proceso de recuperar tu fuerza moral o física.

Lobo azul:

Si elegiste este lobo, necesitas estar solo(a) cuando estás realizando una actividad seria, importante para ti.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.