Hoy te propongo un clásico reto y desafío visual, uno que seguramente has hecho muchas veces desde tu infancia: encontrar un elemento escondido en la ilustración, en este caso una tortuga. Es difícil encontrar a alguien que no se haya contagiado con la fiebre de estos juegos virales y que no dedique tiempo diario a disfrutarlos. Este pasatiempo no solo nos divierte, sino que también nos brinda un respiro del estrés diario, a la vez que entrena nuestra agudeza visual y nos reta a competir con amigos, añadiendo un toque emocionante.

Estos días publicamos ‘Solo seres superdotados podrán hallar en este reto visual las diez diferencias en segundos’ y ‘Reorganiza los fósforos para obtener el resultado correcto en tan solo 10 segundos’. Ahora te traigo un nuevo reto visual que está ganando popularidad en las redes sociales. A simple vista puede parecer sencillo, pero en realidad es más complicado de lo que imaginas. Lo interesante es que solo tienes 20 segundos para encontrar a la tortuga en la viñeta repleta de nenúfares que te mostraré a continuación. ¿Crees que podrás superar este emocionante desafío? ¡Ponte a prueba y descubre si puedes encontrar a la tortuga oculta en esta ilusión óptica!

¿Puedes ubicar a la tortuga en 20 segundos?

Esta ilusión óptica forma parte de una serie de Lenstore que presenta figuras ocultas en sus ilusiones. De todos los retos lanzados por la compañía, este podría ser uno de los más desafiantes de la serie, a pesar de su apariencia simple. Lo que lo hace complicado son los diferentes tonos de verde que se encuentran en la imagen. Los nenúfares crean la distracción perfecta para ocultar a la pequeña tortuga que nada en el estanque. ¿Te atreves a desafiarte a ti mismo y poner a prueba tu habilidad para encontrar la tortuga en menos de 20 segundos?¡Adelante!

RETO VISUAL | ¿Crees tener una visión excepcional? Atrévete a encontrar la tortuga camuflada entre los nenúfares en este emocionante desafío.

Solución del desafío visual

No te desanimes si no pudiste identificar lo que estaba mal. Recuerda que esto es solo un juego y en él se puede ganar o perder. Ahora mismo te mostraré la ubicación exacta de la tortuga.

SOLUCIÓN DESAFÍO VISUAL | La mayoría de las personas no pueden encontrar a la tortuga nadando en el estanque. | Lenstore

