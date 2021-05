Agiliza tu mente y pon a prueba tu visión con este reto viral que es tendencia en redes sociales. Si no logras resolverlo y te rindes, te recomendamos ir a tu oftalmólogo más cercano en el presente. A continuación, tendrás que hallar el caramelo que se encuentra inmerso entre cientos de peces de colores. Aquí solo debes de seguir tu intuición y tienes 5 segundos para hallar tu objetivo principal.

En la ilustración que verás a continuación, se puede observar una gran variedad de peces de colores, inusuales en la vida real, pero muy creíbles en este tipo de desafíos visuales. El objetivo es localizar el pequeño caramelo que se escondió entre ellos, pero no es tan fácil como suena, pues debes ubicarlo en menos de 5 segundos, algo casi imposible.

Sabes que no eres el único en intentar resolverlo, detrás de ti hubo muchas personas que desafían su rapidez mental a diario para captar las pistas que te brinda. El caramelo tiene un color similar a los usuales, pero es entendible que te confundas porque los peces también son de colores y en gran cantidad. Sin embargo, confiamos en que vencerás el reto en el tiempo límite. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

IMAGEN COMPLETA

Mira la imagen viral de los peces y ubica el caramelo oculto entre ellos. (Foto: Facebook)

Su nivel de dificultad ha ocasionado que muchos usuarios de Estados Unidos, México y España, tengan fuertes dolores de cabeza y eventualmente decidan rendirse, aunque han asegurado que por lo menos se han distraído un rato. Te mostramos la imagen del viral. No te olvides que tienes el tiempo límite de 5 segundos para hallarlo. Bueno, ¿estás listo? Corre tiempo…

No es válido tirar la toalla en este momento cuando quizá te encuentras tan cerca de la respuesta correcta. Te recomendamos guiarte de ese recuerdo de la infancia para inspirarte en continuar la resolución y hallar tu objetivo. ¿Ya observaste la imagen completa para ver si la solución es fácil como pensabas? Si eres un ‘crack’ -y muy hábil mentalmente-, pues no te resultará complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Lo conseguiste? Sabemos que no es sencillo, pero no te preocupes, puedes seguir buscando aunque el tiempo haya concluido. Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Este caramelo se encuentra ubicado en la parte media derecha inmerso entre los peces de colores.

Solución: aquí hallarás el caramelo oculto entre los peces del desafío visual. (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

