Sé muy bien que este fin de semana planeas divertirte. Por eso te presento un desafío visual que se encargará de darte entretenimiento sano. ¿En qué consiste? Pues te cuento que aquí tu tarea es hallar la palabra ‘PUERCO’ en la imagen que está más abajo, pero debes encontrarla en menos de 12 segundos para cantar victoria. ¿Puedes? Este contenido no deja de ser compartido en las redes sociales, así como “el que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “el que expone la verdad de tu relación sentimental”.

Muchos de los usuarios que se han sumado al reto han señalado que es imposible de superar. Sobre ello, tengo que decirte que no es así. Simplemente no es nada fácil decir “lo logré” en el desafío visual. Su nivel de dificultad es muy elevado, así que si no te preparas, no podrás ser del equipo de los triunfadores.

Esta es la imagen del desafío visual

En la imagen hay muchas palabras ‘PUERTO’, las cuales claramente están para distraerte del objetivo, que es el término ‘PUERCO’. Presta mucha atención a los detalles de la ilustración si es que realmente deseas cantar victoria. Cada segundo cuenta. No te distraigas con nada. Después de participar en el desafío visual, podrás pensar en otras cosas.

DESAFÍO VISUAL | En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color celeste con bastantes palabras ‘PUERTO’, está el término ‘PUERCO’. (Foto: MDZ Online)

La ubicación de la palabra ‘PUERCO’

En este punto de la nota, me dirijo a las personas que no hallaron la palabra ‘PUERCO’ en menos de 12 segundos. Esto es un juego, así que no te sientas mal por fallar. Levanta la cabeza porque la vida continúa. Ahora mismo sabrás dónde está el mencionado término en la imagen.

DESAFÍO VISUAL | En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘PUERTO’, se indica dónde está el término ‘PUERCO’. (Foto: MDZ Online)

El concepto de un desafío visual

Un desafío visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como retos virales, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

