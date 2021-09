Los desafíos visuales , así como los retos virales, han ganado mucha popularidad en redes sociales durante las últimas semanas. Así hallamos este novedoso challenge elaborado por Noticieros Televisa en el que debes encontrar cuanto antes las billeteras sin dinero. Para que sea un poco más complicado, el reto viral se considera resuelto cuando halles el objetivo en menos de cinco segundos. Así que es una excelente oportunidad para que pruebes tu visión, tu percepción, tus necesidades y que eres más que capaz.

La pandemia nos abrió un sinfín de posibilidades para ‘matar’ el tiempo libre que tenemos por obligación. Sin embargo, no debemos afianzarnos a ese ocio del malo, sino a aquello que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades. Nuestra mente debe estar en juego siempre, activa, así que los retos virales y desafío visuales ayudan a ese tipo de entrenamiento diario.

Ahora, ¿de qué va este desafío visual? La imagen que verás a continuación revolucionó Internet por lo complicado que es. No cualquiera puede ubicar al momento las billeteras llenas, aunque no es tan difícil para aquellos en el mundo que están más que entrenados. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 5 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN RETO VIRAL

Busca cuanto antes las carteras o billeteras sin dinero de la imagen que pocos logran resolver. (Fotos: Noticieros Televisa)

Pensaste que era fácil, ¿no? Así como tú, existen miles de personas que se confiaron y no pudieron descubrir el objetivo rápidamente. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

Si llegaste a este punto es porque buscas alguna pista para continuar, o al menos tienes dudas y quieres resolverlas para seguir con este desafío visual. Solo te podemos decir que debes mirar fijamente y concentrarte en los detalles, qué diferencia una cosa de la otra, solo así podrás dar con la respuesta. No te compliques, sabes que si no logras superar este desafío, podrás mirar la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Sí, llegaste hasta este punto porque no debiste dar con la respuesta que buscabas, pero no te preocupes, para eso también estamos, para facilitártelo. Nuestra misión es ponerte contra las cuerdas, pero tampoco estresarte, así que mira la siguiente imagen para que veas exactamente dónde están los objetivos. Ojo, tienes que tener en consideración la respuesta para futuros desafíos visuales. Ah, no olvides retar a tus amigos y familiares con nuestros retos virales.

Solución: aquí encuentras las carteras o billeteras sin dinero de la imagen que pocos logran resolver. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

