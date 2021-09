Tu misión es conocerte más, pero no es sencillo destapar tus mayores fortalezas o peores temores; así que te traemos una prueba psicológica con la que lo sabrás tan solo respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué ves primero en la imagen? Deberás escoger solo 1 de las 2 figuras que aparecen en la ilustración en la actualidad. Este desafío en forma de test psicológico encantó a los usuarios porque su objetivo es observar con atención la imagen y escoger sencillamente entre el gato y dos rostros, pues uno de ellos, pero no cada uno, te dirá lo que no esperabas leer en la actualidad.

Las pruebas psicológicas con imágenes son un verdadero furor en las redes sociales. Distintos usuarios han encontrado en estos una grandiosa opción para entretenerse en estos tiempos difíciles. Además, te permiten conocer en solo segundos aspectos ocultos de tu inconsciente. Aquí te proponemos un nuevo viral que te asombrará con sus increíbles resultados.

¿Deseas conocer aspectos ocultos de tu personalidad? Presta mucha atención a la imagen que pondremos a continuación, en la cual deberás solo una de las dos figuras que aparecen en ella. Luego, tendrás que dirigirte a la sección de respuestas con tu elección, donde revelarás características que quizás no sabías de tu persona. ¡Hazle caso a tu intuición!

IMAGEN DEL TEST

Responde el Viral psicológico sobre si ves un gato o dos personas y conoce aspectos ocultos de tu forma de ser. (Foto: Mzdol/Facebook)

RESPUESTAS DEL TEST

Dos rostros - Si lo primero que observaste en la imagen fueron los rostros de las personas a punto de besarse es probable que seas una persona que da mucha importancia a los comentarios de las personas que te rodean y que hacen parte de tu círculo social más cercano; sin embargo, no sucede lo mismo con el amor, pues tienes tus reservas en cuanto al tema romántico. Además, también demuestra que eres un individuo que se deja llevar mucho por las emociones, lo cual puede traerte en ocasiones problemas, pues en todas las decisiones de la vida involucras los sentimientos y eso te impide ser asertivo.

Si, por el contrario, observaste la silueta de un gato desde el primer instante, es evidente que te cuesta expresar tus emociones por el miedo a quedar vulnerable ante los demás, por esta razón se te escapan muchas oportunidades de crear nuevas amistades y entablar nuevos vínculos amorosos. Lo positivo es que eres una persona independiente y con mentalidad abierta, lo que significa que no dejas que otros la condicionen con facilidad. Un gato entre dos rostros - La habilidad que tuviste para observar todas las figuras de la imagen desde un principio demuestra que eres una persona muy analítica; sin embargo, esta no siempre es una cualidad, pues muchas veces te lleva a pensar demasiado las cosas y dejar escapar muchas oportunidades que se aparecen en tu camino. Las aventuras pueden parecerte interesantes, pero el miedo siempre termina frenándote a experimentarlas.

Lo que debes saber sobre una prueba psicológica

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

Según analistas, los test son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

