“Es como encontrar una aguja en un pajar”, reza un dicho para parafrasear una situación complicada, y vaya que este desafío lo es. Trata de ubicar esa aguja en solo diez segundos en esta ilustración de Dudolf que publicó Milenio, pero trata de cumplir el tiempo límite para así superar con creces uno de los desafíos visuales más populares de Internet en la actualidad. ¿Complejo? ¿Fácil? Proponte resolverlo en los segundos estimados y luego no olvides retar a todos tus amigos o familiares.

En distintas partes del mundo, usuarios de las redes sociales de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México o España han hablado mucho sobre el reto viral que te presentamos en esta nota. Y es que el desafío logró entretener a miles de internautas, además de ponerlos contra las cuerdas por brindarte solo 10 segundos para resolverlo. La decisión de participar es toda tuya.

Trata de ubicar la aguja casi imperceptible de este desafío visual que da la hora en redes sociales en la actualidad. Dinos si estás preparado para enfrentar una prueba como esta que no cualquiera puede resolver en poco tiempo. Cuentas con pocos segundos, pero vamos, confiamos en tus habilidades para dar con la respuesta de esta reto que superó a muchos.

IMAGEN VIRAL

Observa la imagen por 10 segundos y ubica la aguja en el pajar que solo el 1% logra encontrar. (Fotos: Dudolf/Facebook)

¿Qué te pareció este desafío visual? ¿Fue conmovedor, fácil o muy complicado? Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegaste hasta aquí, así que te revelaremos la ubicación exacta de la respuesta. No será difícil cuando veas la imagen que te mostramos a continuación, solo tenías que ser más persuasivo para tratar de dar con lo que rompe el molde de esta gráfica. Si te fijas bien, la mirarás en el centro de la imagen. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la composición para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubica la aguja en el pajar que solo el 1% logra encontrar. (Fotos: Dudolf/Facebook)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

