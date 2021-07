Un desafío que tienes a miles de miles de usuarios contra las cuerdas, pero por una simple y sencilla razón: caen en la misma trampa de siempre. Si buscabas una distracción que te enseñara -y/o mejorara ciertas aptitudes-, llegaste al lugar correcto. Solo debes acertar el lugar de esos dos jóvenes que no están en igual de condiciones que los demás en la imagen viral, pero hacerlo en un tiempo limitado para que puedas quedar satisfecho o satisfecha tras dar con la solución de este acertijo visual.

Los días de pandemia nos llevan a buscar ciertos estímulos visuales desde la comodidad de nuestro hogar -o sea donde te encuentres en este momento-, debido a que nos ha limitado en ciertas actividades que solíamos realizar. Entonces, estos virales han tomado la posta como el entretenimiento que provoca que nuestro cerebro trabaje a cien por cien en busca de soluciones rápidas.

Reto virales o acertijos visuales, hasta los llamados test de personalidad, han provocado que miles de miles de usuarios se embarquen en horas de entretenimiento sano y equilibrado en las redes sociales en los últimos meses. Un ejemplo de ello es esta nota que te traemos a continuación. Recuerda, es un estímulo visual de varias figuras repetidas las cuales algunas de ellas rompen con el patrón y debes ubicarlas. Vamos con la imagen y ‘carnecita’ de la nota.

IMAGEN VIRAL

Halla aquí mismo los dos jóvenes sin patineta de este acertijo visual. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Revistaste la imagen, pixel por pixel, y encontraste la respuesta? Si es positivo, te felicitamos, pues no era tan sencillo como parecía, por lo que sabemos que lograr responder acertadamente es un hito para ciertos usuarios, para otros tanto quizás no. Pero en el caso de que no haya sido así, no te preocupes, no queremos comprometerte, así que puedes seguir revisándola por otros 5 segundos.

¿Ya pasaron los 5 segundos de más que te brindamos? Si la respuesta es positiva, queremos asegurarnos de que hiciste lo posible por encontrar la solución, pero de no ser así, no te preocupes, pues te la mostraremos a continuación. Ojo, la respuesta está abajo, pero no te olvides de desafiar a tus amistades o familiares para que pasen por ese momento que tanto te complicó.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Un párrafo más que apreciado, aunque no debería ser así. La mayoría de usuarios vienen hasta esta parte de la nota para confirmar que dieron con la respuesta, pero si no fue tu caso, despreocúpate, pues estamos también para brindarte la ayuda visual de la ubicación del objetivo. Como podrás ver en la siguiente imagen -y en la segunda de nuestra galería-, el reto no era tan difícil, así que enrólate en más acertijos visuales que Depor trae para ti.

Solución: aquí ubica los dos jóvenes sin patineta de este acertijo visual. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)