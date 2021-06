La solución es simple en estos retos virales: tienes que despejar tu mente para poder encontrar los mínimos detalles que marcan la diferencia entre unos objetivos y otros, pero no es nada sencillo hacerlo. Para un ojo entrenado en desafíos visuales, sí, pero para cualquier ser humanos, no. Entonces, ¿te sientes preparado para resolver este acertijo que da la hora en redes sociales? Lo que tienes que hacer es encontrar estos tres lápices poniendo a prueba tu percepción en la prueba visual que hoy es un éxito en Facebook.

Cientos de usuarios han tratado de desafiar su rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brinda esta nota de los lápices. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar tres de estos ejemplares, pero muy singulares. ¿Así de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay muchos otros en la imagen. ¿Te crees capaz de hallar al mordido, el de dos puntas y el más pequeño? Adelante.

¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla? Depor continúa trayendo un sinfín de retos virales variados para todos los gustos de nuestros internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos mentales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad.

Encuentra el lápiz mordido, el más pequeño y otro con dos puntas. (Televisa)

Tal y como podrás haber observado en la imagen, el desafío en realidad no es tan sencillo como seguro pensaste que era al ver la gráfica den la nota. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos 3 lápices antes mencionados, pero trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

¡Exacto! Diste con la ubicación ideal de los lápices que te pide este desafío. No te costó más de los 10 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. ¿Qué, no? ¿No pudiste responder acertadamente? Pues ya pasó el tiempo límite, así que te mostraremos la respuesta.

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Solución: aquí se ubican el lápiz mordido, el más pequeño y otro con dos puntas. (Televisa)

