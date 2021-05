Muchos desafíos que nos topamos en redes nos entretienen al grado que, sentimos en parte, todos son fáciles de resolver, pero no. Hay también aquellos que no cualquiera logra encontrarle respuesta, menos un un tiempo tan limitado como el que te proponemos para el siguiente desafío que tenemos para ti. Debes hallar un gato oculto en la imagen de la ciudad y no hacer trampas, pues siempre te daremos la solución.

Sabemos que a lo largo de estos últimos meses, debido al confinamiento provocado por lo prologando -más de un año- de pandemia por el coronavirus (COVID-19), nuestra madriguera -la de millones de usuarios- ha sido las redes sociales. Ellas nos han brindado miles de opciones para entretenernos, distraernos y aprender. Sí, hemos encontrado opciones de ocio barato, pero también aquellos de calidad, los mismos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra sistema cognitivo en la actualidad.

Si quieres saber qué te encontrarás en este desafío visual, te daremos una pequeña idea de lo que verás, algo que ha sido muy comentado y tendencia en países como España, Argentina, Perú, Colombia y México. Para comenzar, verás una imagen de una ciudad con edificios altos, al estilo New York. Ahí, los rascacielos se juntaron de tal forma que te dará la sensación de que todos son iguales y no hay nada extraño, pero hay una forma diferente entre uno de ellos y se trata de un gato. La idea es ubicarlo, pero solo tienes 10 segundos para hacerlo.

IMAGEN VIRAL

Busca al gato oculto entre los edificios de la ciudad en solo 10 segundos. (GimmeMore)

¡Te felicitamos por haberlo cumplido en el tiempo solicitado! ¿Qué? ¿Aún no has logrado dar aún con todas las diferencias? ¡Uy, creímos que sí! De antemano, sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

De ser así, te pedimos que te tranquilices, respires, despejes tu mente y vuelvas a observar la imagen. Apunta todo lo que vayas encontrando y, de ser necesario, tómate unos segundos de más. ¿Puede que con 10 segundos adicionales des, efectivamente, con ese gato? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Sí, lo sabemos. Este es el párrafo al que no querías llegar, sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se ubica el gato oculto entre los edificios de la ciudad. (GimmeMore)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

