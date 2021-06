Ahora, te hemos traído un nuevo desafío donde tendrás que hallar la diferencia entre dos imágenes de los huevos que pondremos a continuación. Ojo, ten en cuenta que contar el tiempo depende de ti y tu ética profesional en este tipo de pruebas. Recuerda que plataformas como Facebook y Twitter son testigos de miles de usuarios que comparten este tipo de contenidos diariamente, que se ponen a prueba con acertijo visuales y que no logran superar el reto, muchas veces. Así que pon toda tu atención para superar este acertijo visual.

De entrada, te pedimos que no ‘cunda el pánico’. Es que sí, va a ser complicado encontrar la respuesta rápidamente si solo ves con los ojos, por más insólito que parezca lo que acabas de leer. Tienes que ver con la mente. ¿Con la mente? ¿Qué tan difícil es eso? Pues despéjala y comprenderás, solo así podrás ver ‘más allá de lo evidente para dar con la solución a un reto tan complejo como este.

Hoy, volvemos a centrarnos en la gran búsqueda de diferencia y objetos que van a llamar tu atención. La misión es encontrar la diferencia entre dos imágenes muy similares. Y es que en ambas, vemos puros huevos, simples y normales huevos, aunque similares a los de Pascua. Sin embargo, y aunque parezca increíble, hay una ocas mínima que está en otro lugar en una con relación a la otra. ¿Podrás verla?

IMAGEN VIRAL

Ubica ya mismo y aquí las diferencias entre las dos imágenes de los huevos y hazlo cuanto. (Fotos: Facebook)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. ¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más.

Si necesitas alguna pista para poder encontrarlas por ti mismo, ¿qué te parece si pones mucha más atención a las líneas del dibujo? Separa un poquito tu atención de los personajes principales y piensa en las estructuras. Ojo, no te dejes engañar por las triquiñuelas de la imagen y pon a prueba tu vista. Como anticipamos, la composición no es fácil de interpretar.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Lo lograste con esa pista? Si no, no te preocupes, porque aquí te dejaremos la respuesta de la diferencia y una imagen en las que las señalamos. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. Recuerda que estos desafíos nos ayudan a mejorar nuestra percepción y agiliza nuestra mente. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Solución: aquí se ubica la diferencia entre las dos imágenes de los huevos. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

