No son los de It, pero dan un poco de temor. Hay que reconocer que mirar la foto, para los que sufren de coulrofobia, debe ser más que complicado. Si no te pasa a ti, entonces, trata de resolver uno de los acertijos visuales que serán más sencillos con los que te vas a topar en las últimas horas. Este desafío consta de ubicar no a un payaso, ya que hay hasta por demás en la gráfica, sino a un oso que está oculto entre ellos y que nueve de cada diez logra ver en un segundo, así que te regalaremos cuatro más.

Este tipo de pruebas fueron creados hace muchos años, con la finalidad de poder entretener a miles de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, han ido popularizándose en Internet. ¿En qué consiste este nuevo reto? Solo deberás ubicar al oso de peluche oculto entre los payasos de la imagen que pondremos a continuación. No te confíes, pues no es tan fácil como crees.

En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de desafíos diariamente, por ello te recomendamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, puesto que necesitarás de mucha concentración. Eso sí, solo tendrás 5 segundos para dar con el objetivo. En caso logres hacerlo, estarías formando parte del 90% de personas que pudo cumplir con el reto en el tiempo

IMAGEN VIRAL

Mira aquí y ubica al oso en la fotografía de los payasos en solo 5 segundos. (Fotos: Facebook)

¿Qué? ¿Aún no lo has ubicado? Lo lamentamos, pero no te vengas abajo. Vamos, levanta esa cabeza, abre bien los ojos, toma un respiro más y unos 5 segundos adicionales para volver a mirar la imagen y dar con la respuesta. Pensaste que era fácil, ¿no? Sabemos lo complicado que es esta prueba, por lo que hemos decidido brindarte 5 segundos más para que puedas dar con la respuesta. No malgastes este tiempo y concéntrate al máximo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no llegaste a dar con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como prometimos líneas arriba, te dejaremos con la ubicación exacta del oso oculto entre los payasos. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica el oso en la fotografía de los payasos del desafío visual. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)