¿Te animas a resolver un acertijo visual que da la hora en redes sociales en estos días del año? No sigas perdiendo el tiempo y saca a relucir lo mejor de ti. Adelante, halla ese pepinillo que ha puesto contra las cuerdas a usuarios de países como Estados Unidos, México o España, pues les ha traído más de un dolor de cabeza, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Así que usa todas tus habilidades perceptuales y agilidad mental para dar con ese ingrediente diferente.

Dicho lo anterior, ¿de qué va este desafío? Pues en nada más y nada menos que encontrar un pepino en menos de 5 segundos. ¿Así de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que el vegetal está camuflado entre muchos otros ingredientes para una hamburguesa, lo que dificulta el reto. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante, no vale hacer trampa. Tú puedes.

Tal y como notas en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese pepinillo ahora. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos cuántas y dónde se encuentran.

IMAGEN VIRAL

Encuentra el pepinillo oculto entre los ingredientes de la imagen viral. (Foto: Facebook/Captura)

Repetimos, no es un reto fácil de resolver, así que no te sientas mal si después de ver la imagen por varios segundos -o hasta minutos- te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. Es que no es un reto para todos. Tómate unos segundos para que la mente se libere, pero claro, si no lograste dar con ella, te la presentamos a continuación. Recuerda, todo está en la mente.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. El viral nos superó, nos complicó, no fue como lo esperábamos, pero hay que mirar para adelante. No te preocupes si no pudiste superar tus límites visuales, o tener una percepción visual 10/10 que dé con la solución rápido. Aquí te la mostramos. No te olvides de retar a tus amigos y familiares.

Solución: mira dónde se encontraba el pepinillo oculto en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

