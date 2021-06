Para que te vayas imaginando lo que es este desafío visual que la rompe en redes sociales, son pocas las personas que dieron con la respuesta en estos últimos días. ¿Por qué tanto suspenso? Sucede que la prueba visual ha sido la sensación de miles de usuarios porque encontrar los sombreros de magos dispersos y bien escondidos entre las coronas es un desafío hecho para ojo súper entrenados. ¿Te crees capaz de lograrlo en la actualidad? Veamos de qué estás hecho, pero trata de hacerlo en no más de 10 segundos.

Ya es momento que te sumes a un desafío. Pero no a cualquiera, sino al que está causando sensación en Facebook y en otras redes sociales. Si bien esta prueba visual, que fue creada por Noticieros Televisa, no tiene mucho tiempo de haber aparecido en Internet, rápidamente se ha ubicado como una de las favoritas de miles de personas que viven en México, Estados Unidos y España.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 10 segundos para hallar los sombreros de mago en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN VIRAL

Ubica los 2 sombreros de mago entre las coronas en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar esos sombreros ocultos en la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Aquí están los 2 sombreros de mago. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

