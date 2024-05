Prevalecer el orden en lo que hacemos es una premisa que nunca debe falta y hoy, en el test de personalidad, podrás saber si formas parte de este selecto grupo. La prueba consta en observar detenidamente una imagen con dos formas de espirales expuestos de manera evidente. Esto se logra conectando con nuestra intuición, la cual nos guiará al camino correcto y nos entregará la respuesta que más se acerque a nuestra forma de ser. Las respuestas te darán una visión que te ayudará a enrumbar mejor tu camino porque no es dable que, quizá, seas alguien que no tiene problemas en dejar las cosas fuera de lugar por más de un día y tampoco le tomas mucha importancia. Una mejor opción sería mantener todo ordenado, aunque eso signifique tomarte un día entero para que las cosas queden bien. Recuerda que necesitas ser 100% sincero para no tener que engañarte y encontrar una solución errónea a todos tus malestares.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre si eres alguien ordenado. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la primera espiral...

En caso de que tu intuición te haya guiado a la primera espiral es por que eres alguien desordenado, no tienes problemas en dejar las cosas fuera de lugar por más de un día y tampoco le tomas mucha importancia. Esto no quiere decir que seas sucio, si no que no te sientes incómodo si las cosas no están en su lugar, y puedes relajarte a pesar de que haya un poco de desorden en tu vida.

Si elegiste la segunda espiral...

Si seleccionaste esta espiral eres alguien a quien el desorden no le gusta, tienes un lugar para todo e incluso sueles estresarte cuando las cosas no están donde corresponde. Te gusta mantener todo ordenado, aunque eso signifique tomarte un día entero para que las cosas queden bien, y cuando ya tienes todo listo, sientes una satisfacción que nadie mas entiende.

Te recomiendo ver este video

¿Te encuentras en una relación amorosa? este reto visual revelará cuál es tu mayor debilidad como pareja.