Para todo reto viral, lo primero que debes hacer es entender de qué va, conocer cada concepto que muestra -o pide- la imagen y poder establecer la forma con la que realizarás la solución. Sin embargo, este reto va más allá. Deberás tener conceptos preconcebidos y, además, deberás informarte más de lo que estás acostumbrado para poder dar con lo que pide el ejercicio. ¿Estás preparado para resolver el misterio del pandero? Veamos.

Cada desafío visual nos permite comprender qué tan hábiles somos para superar ciertos estímulos, cuán preparados estamos y qué tanto hemos aprendido de ejemplos anteriores. Pues llegó un acertijo tendencia en redes sociales que pretenderá jugar con todo lo antes mencionado, pero en tu contra. ¿Preparado para lo que viene? Pues vamos.

Nuestra comunidad actual ha comenzado a compartir esta prueba visual en diferentes perfiles. Miles de usuarios de la popular red social aseguran que su nivel de dificultad es alto y aconsejan que todos deberían pasar por este nuevo reto viral. ¿En qué consiste? Solo deberás responder la siguiente pregunta: ¿dónde está el pandero?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Reto viral de la bailarina: abre los ojos y busca el ‘pandero’ oculto. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

Si ya diste con la solución, seguro que fue porque eres todo un ‘crack’ en este tema. Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegaste hasta aquí, así que te revelaremos la ubicación exacta de la respuesta. No será difícil cuando veas la imagen que te mostramos a continuación, solo tenías que ser más persuasivo para tratar de dar con lo que rompe el molde de esta gráfica. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la composición para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución del reto viral de la bailarina: aquí se ubica el ‘pandero’ oculto. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

