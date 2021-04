Un nuevo desafío ha llegado para complicarnos la vida. ¿De qué se trata? Mirar la imagen y contra. ¿Tan fácil? Espera un momento y sabrás que no. Y es que este nuevo acertijo viral es tendencia en el mundo de las redes sociales por un detalle en específico: ¿eres capaz de contar sin prejuicios cuántos ‘3′ hay en esta captura de pantalla? Dinos un número y sabrás que no lo es, por algo solo el 1% de usuarios lo ha resuelto.

Lo que veremos a continuación es una captura de pantalla de lo que parece ser un iPhone. ¿Es un dato relevante? No, pero debes tener en cuenta que es la pantalla de un celular y tener presente cómo es que se estructura, para así no dejar pasar ningún detalle de los ‘3′ que pueden haber en toda la fotografía. ¿Y esto por qué? Porque te pedimos hallar todos los ‘3’, literales o no, que hayan. He ahí donde radica la respuesta.

Este desafío que te traemos es la sensación en redes sociales, donde usuarios de países como Argentina, Colombia, España, México y Estados Unidos han caído en la trampa que conlleva. Muchos no lograron dar con la respuesta y otros sobrepasaron el límite de tiempo para dar con ella, pero fueron pocos los que sí lograron encontrar todos los ‘3′ en solo un minuto.

IMAGEN VIRAL

Observa la imagen que es tendencia y dinos cuántos ‘3’ ves sin dejar pasar alguno. (Difusión)

Vamos, seguro que ya diste con algunos de esos ‘3′. A ver, dinos, ¿cuántos ya tienes hasta el momento? Puede que tengas 18, 19 o 20 ubicados en la gráfica, pero lamentamos decirte que esa no es la respuesta. ¿Qué, son más o son menos? Pues son más números los que debes hallar, así que sigue revisando la imagen y tómate unos segundos adicionales.

¿No diste con las respuesta? Tranquilo, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales y que es muy comentado en distintas partes del mundo. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, la imagen presenta números ‘3′ numéricos, pero también representados de otra forma como lo son tres puntos negros (señal), o la barra de Internet/conexión WiFi. Mira detenidamente la imagen de abajo y sabrás que la respuesta es 21. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: aquí podrás dar con todos los ‘3’ del reto viral. (Difusión)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

