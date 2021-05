Los desafíos virales se han vuelto el pan de cada día de millones de usuarios en redes sociales, por lo que aquí te compartimos uno que es casi imposible de resolver en la actualidad. Aunque en apariencia se ve fácil, el reto se dificulta por la similitud de aspectos entre los rayos que caen de las nubes de la imagen que verás a continuación. ¿Estás listo? Te recodamos que nunca un viral de este tipo había despertado tanto interés en Facebook y Twitter. Buena suerte... la necesitarás.

En países como España, México Estados Unidos o Colombia, este desafío ha sido el causante de más de un dolor de cabeza en cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto. ¿Preparado? Pues ponte tus mejores lentes e intenta hallar los rayos blancos en este desafío apocalíptico del día. Y, recuerda, el tiempo es limitado.

Semana a semana, en Depor decidimos que una de nuestras labores sería la de brindarte este tipo de desafíos para ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente en medio de la pandemia que aqueja al mundo. Asimismo, buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. ¿Estás preparado para hallar los rayos en cuestión? Veamos.

IMAGEN COMPLETA

Como bien podrás observar en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos rayos blancos distintos a los demás. Te damos unos minutos más y, si no consigues hallarlos, en las siguientes líneas te mostramos en dónde se encontraban.

Encuentra los rayos blancos entre las nubes de trueno de este acertijo visual (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraban los los rayos blancos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Tal y como verás en la solución de este reto viral en Facebook, hay un total de tres nubes con rayos blancos que no encajan con las demás, que poseen el clásico color amarillo de los truenos. Sin embargo, resulta difícil hallarlas, puesto que las tonalidades no ayudan a la causa. La mayor dificultad no solo es encontrar los relámpagos, sino también hacerlo sin marearte.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

