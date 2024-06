Estoy totalmente seguro que cuando has transitado por la ciudad en donde resides habrás observado un grafiti. Estos dibujos es un arte que, habitualmente, se plasman en las paredes. Pese a que algunos lo consideran como vandalismo, te confesaré que a mí me encantan porque siento que brindan más “color” a las calles. Incluso, me doy cuenta de que existe talento en muchas personas, pues no es sencillo. Con ello, quiero enseñarte una actividad que está inspirado en las pintadas. Se te mostrarán un total de tres opciones que te revelarán si cuentas con una gran creatividad en cuestión de segundos. ¿Listo para saber? Entonces, no pierdas tiempo.

Imagen del test visual

¿Ya visualizaste el gráfico? Entonces, notaste los grafitis: un diamante, una corona y un corazón. Todos lucen increíbles por los colores y los acabados. Desafortunadamente, tendrás que seleccionar uno de ellos para saber si posees una creatividad única. Recuerda, no es posible cambiar de opción. ¡Mucha suerte!

TEST VISUAL | Este tipo de arte se visualiza en la mayoría de ciudades del mundo. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

GRAFITI 1

Esta figura te revela que tu creatividad está en un nivel superlativo. Siempre sorprendes con tus ideas frescas e innovadoras. Rompes los esquemas y generas gran asombro a los demás.

GRAFITI 2

Desafortunadamente, no cuentas con esa creatividad similar a un artista, pero posees una cualidad sumamente atractiva que es el liderazgo. Sabes cómo convencer a los demás en mostrar su mejor versión. ¡La mayoría te toma como ejemplo a seguir!

GRAFITI 3

De haber selecciona este gráfico, eres alguien que cuenta con ideas sumamente innovadoras, pero tiene miedo a demostrarlas. Sabes que cuentas con ese potencial, sin embargo, te detiene las personas al creer que criticarán.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

