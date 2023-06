Para mí fue una sorpresa total leer lo que este test visual dice sobre mi personalidad, pues terminó siendo más fidedigno de lo que en un principio creí. La base de un viral como éste es que debes ser un pco incrédulo para poder comprender mejor cada palabra, pero no te lo haré complicado, pues me hubiese gustado que alguien me diera pautas previas. De los que crearon “ conoce qué te hace especial con el test del hombre dentro o fuera de casa ” y “ el primer animal que veas revelará cuál es tu virtud más grande ”, nos topamos con esta prueba que buscar ayudarte, así como lo hizo conmigo. Vamos, que te digo que habrá más sonrisas que lágrimas al final.

Más de una persona me dijo que lo que terminó leyendo le resultó un golpe emocional, pero fueron más los que como yo, terminaron con más cosas positivas que negativas. Darnos cuenta de quiénes somos y qué nos maneja dentro o no hace hacer lo que hacemos, es bueno para la mayoría. Que lo sea para ti también.

Observa la imagen del test visual

Mi tarea es traerte en este test visual no es otro que animarte a que te identifiques con alguna de las alternativas de nariz que hay en la imagen que viene a continuación. Define cuál es la que más se te asemeje de las doce opciones que se muestran y líneas abajo descubrirás qué personalidad oculta y compleja tienes.

Descubre aquí qué personalidad oculta y compleja tienes según tu forma de nariz. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Nariz #1

Quienes tienen este tipo de nariz alargada, con la punta inclinada hacia abajo, representan la valentía y la capacidad de tomar decisiones y pensar con claridad en la vida. Además, son seres con alta ambición que adoran los retos. Es usual que prosperen al alcanzar la mediana edad.

Nariz #2

Una nariz corta se encuentra en personas con poca confianza en sí mismas, que gustan de mantener sus opiniones abiertas o inconclusas. Son liberales y celosas.

Nariz #3

La nariz aguileña denota a las personas estratégicas, así como de mentalidad empresarial y agresiva, y con una resistencia vasta.

Nariz #4

A quienes cuentan con este tipo de nariz pequeña con la punta hacia arriba y que muestra las fosas nasales les cuesta llegar a una madurez espiritual y física. Aparentemente, son conocedores del mundo y de todo tipo de personas, cuando en realidad son despreocupados, lo que puede meterlos en aprietos.

Nariz #5

La nariz respingada es similar a la chata, pero la punta es vertical y redondeada. Esta representa a las personas prácticas, fiables y equilibradas.

Nariz #6

Las personas con nariz recta tienden a pensar claramente y a ser tolerantes. Son perseverantes en lo que se proponen y se las considera confiables. Es posible que se conviertan en conocedoras del arte.

Nariz #5

Los hombres de nariz recta usualmente laboran en los medios de comunicación, dirigiendo empresas o cultivando las artes. Las mujeres suelen ser trabajadoras independientes, como secretarias personales o modelos.

Nariz #7

La nariz ganchuda es común en personas que aspiran a alcanzar el éxito. Las mujeres pueden sobresalir en el ámbito educativo, y es posible que desarrollen un alto instinto comercial.

Nariz #8

Es un tipo de nariz mayormente encontrado en hombres. Estas personas suelen ser generosas, emocionales y susceptibles, aunque también prudentes, ya que no les gustan las especulaciones. En su vida privada están dispuestas a ayudar al otro. Las mujeres con este tipo de nariz pueden desarrollar grandes habilidades en el ámbito de la economía doméstica, por ejemplo, en la gestión hotelera.

Nariz #9

Una nariz irregular simboliza un carácter teóricamente fuerte y terco, pero solo es apariencia. Estas personas suelen ser muy generosas.

Nariz #10

La nariz plana denota a personas con muchas habilidades y divertidas, aunque fundamentalmente pesimistas en su perspectiva de la vida.

Nariz #11

Estas personas representan la confianza en uno mismo. Usualmente son obstinadas, vulnerables, y tienen un interés especial por los temas espirituales.

Nariz #12

Quienes tienen esta forma de nariz suelen representar una vasta comprensión artística. Son almas algo vanidosas e inquietas, aunque con tendencia a la soledad.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

