La psicología se fascinó durante mucho tiempo con el concepto de traumas y cómo estos influyen en la personalidad y el comportamiento humanos. No obstante, no siempre es fácil identificar nuestros propios traumas y comprender cómo estos afectan nuestra vida. Dicho esto, el test de personalidad de hoy tiene como uno de sus principales objetivos darnos una ventana única hacia nuestras experiencias internas más profundas, ayudándonos a conocer y enfrentar aquellas heridas ocultas que podrían estar guiando nuestras acciones de manera inconsciente. ¿Te animas a participar en esta prueba? Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir una de las cuatro imágenes que se muestran, la que primero haya captado tu atención. Recuerda, este ejercicio es una herramienta para el autodescubrimiento, no una sentencia. Cada paso que tomes hacia el entendimiento de ti mismo es una victoria en tu camino hacia la sanación y el crecimiento personal.

Observa la imagen del test de personalidad

Descubre cuál es tu mayor trauma psicológico con solo elegir una de las imágenes (Foto: Namastest).

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la imagen #1...

A una edad temprana, enfrentaste inconvenientes que te hacían sentir débil e impotente. En una situación como esa, buscaste el apoyo de personas mayores y más fuertes, pero no lo obtuviste. Las expectativas engañosas y el dolor persisten en tu subconsciente durante toda la vida. Es hora de dejar de depender de las opiniones de otras personas, no esperes su aprobación. Tienes que aprender a convertirte en una persona independiente, a no esperar el apoyo de los demás. Después de todo, ya no eres un niño pequeño y débil, sino una persona fuerte y responsable. Demuéstralo a todos, y en primer lugar, a ti mismo.

Si elegiste la imagen #2...

Esto indica que tienes una relación difícil con tus padres actualmente. Cuando eras niño (y tal vez incluso ahora) pensabas que mamá te querría menos que a tus hermanos. Incluso si fueras el único hijo de la familia, obviamente carecías de la atención de tus padres. Por tanto, tienes problemas como la insatisfacción contigo mismo y la incredulidad en tus propias fuerzas. Excavar en tu interior, buscar enemigos internos: ese es tu destino. ¿Lo necesitas? Créeme: solo tú eres el herrero de tu propia felicidad. Si eres capaz de superar tus inseguridades, te convertirás en una personalidad fuerte.

Si elegiste la imagen #3...

Tienes muchos amigos y conocidos, eres el centro de atención, te gusta ser el “alma” de las fiestas. Pero cuando otros se separan, te quedas solo con tus pensamientos y dudas. Probablemente perdiste a un ser querido en la infancia, a quien confiaste audazmente todos tus secretos. Como resultado, te sientes solo y muchos amigos son solo un intento de compensar el dolor de perder a ese ser querido. Debes comprender que es imposible cambiar el ciclo de vida: la gente se va, se muda, muere. No puedes concentrarte solo en tus quejas. Si crees en las personas, podrás encontrar un nuevo amigo cercano: la vida brillará con nuevos colores, los pensamientos de soledad te abandonarán y te convertirás en una persona independiente.

Si elegiste la imagen #4...

A primera vista, pareces una persona abierta y sincera. Escuchas las historias de otras personas sobre problemas familiares y siempre encuentras palabras de consuelo para ellos. Sin embargo, nunca abres tu corazón a nadie. Lloras sobre la almohada, pero no te comunicas con nadie. Simplemente no puedes hablar de ti mismo. Lo más probable es que cuando eras niño, fueras brutalmente engañado por amigos o padres. Desde entonces, no has confiado en nadie. Es muy difícil para ti porque necesitas encontrar la fuerza para creer que hay muchas más personas buenas y decentes en el mundo que malas. Si encuentras personas con ideas afines en las que puedas confiar, tus poderes serán ilimitados y podrás derribar montañas.





Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad te ayudara a saber en qué situación está mi relación sentimental con simplemente realizar una elección.