Si bien en un inicio no estaba interesado en participar en test visuales porque consideraba que eran una pérdida de tiempo, ahora pienso diferente. La prueba que te presento aquí es asombrosa porque te brinda información relevante sobre tu persona con solo dar una respuesta sincera. Por esa característica, está dando la hora en las redes sociales, al igual que “la que consiste en decir qué miraste en la imagen para conocer si cuentas con un sexto sentido” y la que indica que “tu posición al dormir te revelará aquellos rasgos únicos de tu personalidad”.

Todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Nadie está libre de pecado, pero te pido que contestes con la verdad la siguiente pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen que acompaña esta nota? Al hacerlo, podrás saber si eres una persona ejemplar o no. No desaproveches esta oportunidad.

La imagen del test visual

Esta imagen te muestra dos dibujos: el de una oveja y el de un corazón. (Foto: MDZ Online)

Ya te revelé la interrogante en el párrafo anterior. Ahora te indicaré que las únicas opciones presentes en la imagen del test visual son la oveja y el corazón. Este último se forma con la lana del animal. No menciones otra cosa porque no fue dibujada. Los resultados te dejarán con la boca abierta, pero ojo a esto: no poseen validez científica.

Conoce los resultados del test visual

Oveja:

Si viste primero la oveja, tu familia es lo más importante. Con tal de ver felices a tus seres queridos, eres capaz de dar hasta lo que no tienes. Si te caes, te levantas con más fuerza. Destacas por ser auténtico(a). Muchos te admiran. Siempre vas al frente sin importar el qué dirán. No te da miedo lo desconocido.

Corazón:

Si viste primero el corazón, perdonas fácilmente. No guardas rencor. Siempre tratas de ver el lado bueno de todo. Tienes una mente abierta. Nunca prejuzgas. Te encanta la libertad. Disfrutas el tiempo al aire libre. Te dejas sorprender con lo que pasa.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

