Voy a ser muy sincero contigo: me parece estupendo que los test visuales formen parte de mi vida porque me han ayudado a conocer más sobre mí en distintos momentos. Si tú piensas igual que yo, entonces te alegrará saber que esta nota de Depor fue creada a raíz de la aparición de una singular prueba que tiene la capacidad de revelar qué es lo más importante para ti. Acceder a esa información es sumamente fácil. Solo tendrás que elegir una simple ventana. Sí, en serio. Mira con atención la imagen que he colocado abajo y toma una decisión. La que más te guste será la correcta. Si selecciones al azar, perderás tu tiempo. ¡Ojo con eso! ¡Guerra avisada no mata gente!

Imagen del test visual

La imagen del test visual muestra 3 ventanas. Cada una permite apreciar un paisaje diferente. Cuando ya sepas con cuál te quedarás, será momento de que leas los resultados de la prueba. Pero ten en cuenta lo siguiente: ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | En esta imagen hay tres ventanas que te permiten apreciar distintos paisajes. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Ventana de la izquierda:

Si elegiste esta ventana, lo más importante para ti es tu trabajo.

Ventana del centro:

Si escogiste esta ventana, lo más importante para ti es el amor y la amistad.

Ventana de la derecha:

Si elegiste esta ventana, lo más importante para ti es la familia.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.