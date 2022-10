No dejes pasar esta oportunidad y anímate a pasar por este reto viral en segundos. Todo lo que tienes que hacer en el test visual de hoy es mirar la imagen y elegir uno de los símbolos que hay para descubrir la edad que tiene tu mente en la actualidad. ¿Eres de las personas que suele cuestionarse sobre sus habilidades? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. La prueba psicológica que verás ahora dejará a más de uno con la boca abierta. Positivo o no, estamos seguros de que no te arrepentirás con las respuestas.

Las reglas del juego son simples para este test visual que viene siendo tendencia en todas las redes sociales. Verás una imagen compuesta por cinco figuras, de las cuales solo deberás quedarte con la primera que hayas percibido y te haya gustado.

Tal y como podrás observar, son cinco los símbolos que puedes tener como respuesta en este test visual de personalidad. Solo aquel que te llame la atención te hará descubrirte más como persona y mentalmente. ¿Estás listo? No te quedes con las ganas.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Descubre la edad de tu mente según el símbolo que más te guste en este test visual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

SÍMBOLO #1

Eres un pensador. Siempre pareces estar absorto en mil pensamientos, a veces crees en las relaciones con personas que luego vuelven la cara a favor de los demás. La atención que le dan a las relaciones es única. Es importante que te sientas amado y por eso debes elegir bien tus relaciones.

SÍMBOLO #2

Eres muy creativo. Necesitas libertad para ser feliz, eres individualista y esperas que los demás respeten con tenacidad los espacios que has construido. Siempre dale prioridad a las personas que creas que son sinceras y estables. Mantente fiel a tus opiniones a pesar de que el mundo vaya en otra dirección.

SÍMBOLO #3

Eres muy enérgico. Naciste para ser un líder, eres interesante y atractivo. En este sentido, nunca huyes de lo desconocido y el misterio. Buscas una rutina que pueda consolidar tu ser. En él, encuentras una perspectiva diferente y una nueva forma de meterte en las luchas diarias.

SÍMBOLO #4

Estás muy relajado. La soledad, la serenidad y la paz te definen. Eres reservado y por eso no te gustan los intrusivas o groseras. Siempre estás buscando una forma de entrar en el corazón de los demás: un regalo, un pensamiento, una flor. Estás constantemente en la posición correcta y mantienes una calma que pocos tienen.

SÍMBOLO #5

Eres muy práctico. Eres una persona trabajadora y tenaz, tu honor y dignidad están por encima de todas las cosas. Nunca actúas sin pensar y reconoces cuando te equivocas, pero siempre tratas de mejorar tus movimientos y acciones. Eres una persona leal y sincera.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

