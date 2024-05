Descubrir tu verdadero yo, en este sentido, puede convertirse en un viaje fascinante camino al autoconocimiento. Dicho todo lo anterior, te comparto un test visual que te encaminará hacia una apertura personal. Si tienes todas las ganas de participar, todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen principal de la nota y responder qué fue lo primero que viste: ¿una llave o una ciudad? Recuerda que cada persona es única, y lo que te funciona a ti puede no ser lo mismo para los demás, por lo que no podrás descifrar una respuesta correcta de carácter universal. Sigue explorando, cuestionando, y sobre todo, sé auténtico contigo mismo. La prueba no tiene tiempo límite alguno, pero la ansiedad te llevará a correr párrafos abajo para enterar cuál es la solución. No es nada complicado al jugarlo porque a mí me tomó menos de 2 minutos en resolverlo y obtuve una valiosa información que me dejó totalmente perplejo.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona tranquila. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero una ciudad...

Eres alguien que se destaca por ser muy alegre y extrovertido. Rara vez pasas desapercibido ante los ojos de los demás. Muchos te ven como una fuente de inspiración y admiran tu particular manera de ver la vida. Te gusta vivir al máximo ya que consideras que el paso por la Tierra es muy fugaz y nunca dices que no a nada. Siempre estás bien predispuesto a darle una mano a quien lo necesite y no esperas ninguna retribución a cambio. Eres generoso y atento con todo aquel que se cruza en tu camino.

Si viste primero una llave...

Tiendes a sobresalir por ser una persona muy tranquila. Consideras que lo más importante en la vida es tener paz interior. Te alejas de los conflictos y las discusiones. Tienes los ojos puestos en el futuro y sabes perfectamente lo quieres. Cuando te propones algo, no paras hasta conseguirlo, no eres alguien que baja los brazos con facilidad. Eres muy meticuloso y detallista con todo lo que emprendes. No guardas rencor y perdonas rápidamente.

