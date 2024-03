Siempre me han fascinado los test de personalidad. Desde la niñez, me sumergía en las páginas de los periódicos, fascinada por las revelaciones que hacían los horóscopos sobre mi ser interior. Hoy, sigo con esa curiosidad intacta, explorando nuevos cuestionarios, ávida por comprender las complejidades de mi psique. En mi búsqueda por descifrarme, me he topado con una prueba visual intrigante: el test de los patrones. A diferencia de otros que se basan en preguntas abstractas, este examen psicológico se centra en algo tan simple como la elección de un patrón. Un simple diseño, a priori sin significado, puede ser la puerta a un universo de información sobre nuestro yo interno. Te invito a embarcarte en este viaje conmigo. Atrévete a descubrir los secretos que esconde tu subconsciente. Déjate sorprender por las revelaciones que este artículo te ofrece sobre tu forma de ser, tus valores y tus anhelos más profundos. Acompáñame en esta aventura de autodescubrimiento y exploremos juntos las fascinantes conexiones entre lo que elegimos y la esencia de nuestro ser.

Imagen del test visual

Enfócate en los cinco patrones y selecciona aquel que capte tu atención de manera más fascinante. A través de esta elección reveladora, descubre un aspecto desconocido de tu personalidad.

TEST VISUAL | Este test propone mirar esta imagen, donde se ven cinco figuras, y elegir una para conocer algunos secretos sobre la propia personalidad. | iprofesional

Resultados del test visual

Patrón #1:

Sumido en la paz, tu círculo está compuesto por aquellos que valoran la armonía tanto como tú. Tu generosidad y nobleza te brindan felicidad al auxiliar a los demás. Aunque algunos malinterpreten tu bondad como debilidad, eres más fuerte de lo que imaginan.

Patrón #2:

Perfeccionista innato, no te acomodas en esfuerzos carentes de convicción, siempre desplegando tu mejor versión. Tu inteligencia y destreza resaltan, aunque tu amor por la soledad ocasionalmente pueda proyectarte como frío. Recordarles a tus seres queridos su importancia podría añadir calidez a esa percepción.

Patrón #3:

Eres un libre pensador, sin miedo a expresar tus opiniones, sin buscar reconocimiento social. Posees cualidades de líder, popularidad y elocuencia. La búsqueda inquebrantable de tus sueños se nutre de la comprensión de que el éxito requiere paciencia, perseverancia y compromiso.

Patrón #4:

Dotado de un carácter fuerte, tu creatividad y vasta imaginación son tus mayores aliados ante cualquier adversidad. Aunque a veces te enredes en agradar a todos, tu personalidad inicialmente puede parecer autoritaria. No obstante, aquellos que te conocen descubren la verdad.

Patrón #5:

Si esta elección fue tuya, eres un artista con una imaginación vibrante, aunque la falta de confianza en tus habilidades te retiene. El temor al fracaso limita tu crecimiento. Tu atención al detalle y el deseo de excelencia evidencian un potencial no explorado, esperando emerger con fuerza y seguridad.

¿Cuáles son los factores que influyen en la personalidad?

Según el portal Psicología y Mente, los factores que influyen en la forma de ser de un individuo son los siguientes:

Genética: Heredamos ciertos rasgos temperamentales que influyen en nuestra personalidad.

Heredamos ciertos rasgos temperamentales que influyen en nuestra personalidad. Entorno: Las experiencias vividas, la cultura y la educación moldean y configuran nuestra personalidad.

Las experiencias vividas, la cultura y la educación moldean y configuran nuestra personalidad. Interacciones sociales: La forma en que interactuamos con los demás y las relaciones que establecemos también impactan en nuestra personalidad.

