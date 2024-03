Distintos detalles de nuestro cuerpo tienen la capacidad de albergar información muy importante sobre la personalidad de cada quien. Siempre me intrigó la comunicación que podemos transmitir a los demás con nuestro cuerpo, en particular con el movimiento de las manos. Ahora, voy a tratar de analizarme más a profundidad gracias al test visual que te propondré a continuación. En esta prueba contarás con la oportunidad de llegar a conocer si eres una persona egoísta con simplemente demostrar como sueles cerrar el puño. Es realmente importante reconocer que existen ciertas normas para lograr saber los resultados: únicamente debes enfocarte en la gráfica y elegir con mucha sinceridad la alternativa que consideres adecuada para ti. Te aseguro que quedarás completamente fascinado al igual que yo luego de leer esas revelaciones.

Mira la imagen del test visual

TEST VISUAL | En la gráfica se aprecian las tres opciones entre las que debes elegir solo una de ellas para conocer los resultados.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

A. Muchas veces crees que nunca podrías ser alguien de los que no ayudan a su entorno o brindan de lo que tiene, pero es porque no te das cuenta de que te estás haciendo daño a los demás.

B. No eres egoísta y tampoco el resto de personas te percibe así. Más bien eres desinteresado materialmente y entiendes que el crecimiento personal no es una competencia.

C. El mundo te percibe como una persona egoísta, pero puede que no lo seas del todo, porque siempre intentas cambiar eso de ti. Sabes que no está bien y trabajas en ello para ser mejor.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales donde debes elegir un símbolo para conocerte mejor

¿Qué es un perfil psicológico?

Según Psicología y Mente, un perfil psicológico es una evaluación integral de la personalidad, las emociones, los pensamientos y el comportamiento de un individuo. Se utiliza para comprender mejor a la persona y sus características individuales, así como para identificar posibles áreas de mejora o intervención.

Te recomiendo este video

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.