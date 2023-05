Presta atención a todos los detalles de la composición y no olvides compartir la gráfica con tu círculo más cercano. Pon a prueba tu habilidad en este acertijo visual y demuestra de qué estás hecho cuanto antes. Todo lo que tienes que hacer en el desafío que verás es encontrar el grosero error escondido en la imagen del pescador, para lo cual solo dispondrás de un máximo de siete segundos. Que la imagen no juegue con tu mente en este viral no apto para cualquiera.

No des por bueno ninguno de los detalles de este acertijo visual y triunfarás. Si solo miras la imagen con tus prejuicios, lo más probable es que puedes errar, por lo que debes observar más allá de lo evidente.

Tu propósito es sencillo, pero no menosprecies esta prueba que viene siendo tendencia en diferentes redes. Descubre de qué estás hecho, tus principales habilidades y la capacidad que tienes para resolver problemas cuanto antes.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Dónde está el error? El acertijo visual del pescador que hizo caer al 99% de usuarios. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Contarás con solo dos opciones en esta parte de la nota por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. La respuesta aquí te la mostramos.

Solución del acertijo visual del pescador: este es el único error, el pez no tiene aletas. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR