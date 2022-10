Podrás darte un lapso de diez u once segundos para hacerlo. Una escena curiosa entre las olas que, difícilmente veas en el día, porque un pingüino no se oculta así nada más. El reto visual nos muestra a este pequeño animal. Toma tus precauciones para lograrlo. Un simpático fuera de su iglú está oculto de forma extraordinaria porque no lo verás tan fácil, pero prepárate para superar los límites de tu mente.

¿Cuál es tu misión para poder resolver en el siguiente reto visual? La misión es ubicar el pingüino entre las olas de surf teniendo en cuenta que posee un color particular. El desafío de hoy tiene como prioridad encontrarlo en la imagen, pero te damos también un rango de tiempo.

Observa con cautela y paciencia cada detalle del acertijo visual, porque te complicará más de la cuenta. ¿Qué es lo que debes hacer en esta prueba y en cuánto tiempo? Esos errores no lograron ser vistos por el 98% de usuarios, así que atento porque no puedes dejarte vencer.

IMAGEN COMPLETA

Reto visual qué exige hallar un pingüino entre las olas. (Genial Gurú)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Ya te diste por vencido? Llegado a este punto, solo puede significar que no fuiste capaz de dar con la respuesta en el tiempo estipulado. Si ese fue el caso, tranquilo, no te sientas mal ni nada por el estilo. Echa un vistazo a la imagen que te mostraremos aquí y descubre cuál era el error. ¡Te agradecemos por intentarlo!

Reto visual qué exige hallar un pingüino entre las olas. (Genial Gurú)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.