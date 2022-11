Podrás notar que la composición tiene varias especies marinas, pero solo un pez que tampoco es fácil de ubicar. Muchos de los animales que presenta este dibujo podrían engañarte, pero solo debes mirar a detalle para encontrar ese único ejemplar en uno de los retos visuales más peleados de la comunidad. Déjanos decirte que solo un pequeño 5% logró encontrar la respuesta a dicha problemática, por lo que deberás probar suerte en un límite de seis segundos y evitar sobrepasarte de ello para que sea una lucha más igualada. ¿Estás listo para este gran desafío de hoy?

Sabes que no eres el único en intentar resolverlo. Detrás de ti, hubo muchas personas que desafiaron su rapidez mental a diario para captar las pistas que te brinda. El pez tiene un color similar a los demás, por lo que es entendible que te confundas debido a que las demás especies son mayores en cantidad. Sin embargo, confiamos en que vencerás el reto visual en el tiempo límite. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Dónde está el único pez en esta parte del mar? El reto visual que jugará con tu vista. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. Si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución del reto visual que jugará con tu vista: aquí está el pez. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.