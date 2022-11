Las pruebas que Depor suele brindar en este tipo de nota no son ‘pan comido’ para la mayoría, pues siempre intentamos ponerte a pensar a profundidad y así sacar lo mejor de ti. En este caso, enfrentarás un reto visual que llevará tu mente a límites inexplorados con algo tan sencillo que al mismo tiempo se convierte en complejo. Lo que tienes que hacer es encontrar el grosero error en la imagen de los combatientes del medioevo, pero hacerlo en no más de siete segundos, recordando que cerca del 95% de usuarios se quedan con la sensación de no superarlo.

Prepárate para lo que estás por leer en esta ocasión. Miles intentaron y muchos fracasaron al encontrar el error del reto visual en el menor tiempo posible. Súmate a una prueba que viene siendo tendencia en redes sociales. Siéntate con calma, que esto no será fácil. Lo que verás en primera instancia puede confundirte, pero échale un ojo a los detalles, las líneas y las formas. Con una visión más amplia que cualquiera, ¿crees que podrás resolver el acertijo?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

El 95% no capta el grosero error del reto visual: ¿eres capaz de resolver en 7 segundos? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Como podrás ver en la imagen que tenemos debajo de este párrafo, el error que tenías que encontrar es un edificio que no corresponde a la época, solo que por la composición te iba a complicar, pero te detallamos su ubicación. Eso sí, una vez que lo tengas claro, reta a tus amigos o familiares.

Solución del reto visual: el 95% no fue capaz de encontrar este error de los edificios. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.