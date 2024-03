Nuestras habilidades son desafiadas a diario en distintos escenarios o contextos. Sin embargo, ¿en algún momento del día tu inteligencia es puesta a prueba? Estoy convencido que tu respuesta fue un rotundo no. Yo estoy acostumbrado a difundir distintos desafíos, pero ninguno como el reto matemático que te mostraré esta vez. Particularmente me considero un experto en esta materia, pero debo admitir que aquí fallé. ¿Tú podrás dar con el resultado correcto? Debes tener en cuenta que existe una serie de reglas al momento de desarrollar una ecuación de aritmética, no simplemente es demostrar que sabes sumar, restar o multiplicar, sino contar con el conocimiento necesario para este clase de pruebas. Si ya te sientes listo, a continuación te mostraré la gráfica con la ecuación a resolver.

Mira la ilustración del reto matemático

En la imagen se aprecia una ecuación que pertenece al reto matemático. Tienes que resolver en pocos segundos.| Foto: fresherslive

Te muestro la solución del reto matemático

Para resolver la expresión 68÷2x(3+9), debes seguir el orden de las operaciones, que normalmente se recuerda usando el acrónimo PEMDAS: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta ( de izquierda a derecha). Presta atención pues te dejaré la respuesta final: 68÷2x(3+9)= 34x12= 408.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

¿Qué es un reto matemático?

Según Mathworks, un reto matemático es una actividad o problema diseñado para poner a prueba las habilidades y el razonamiento matemático de una persona. Estos desafíos suelen requerir la aplicación de conceptos matemáticos para llegar a una solución o respuesta correcta. Los retos matemáticos pueden abordar una variedad de áreas, como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y más, ofreciendo a los participantes la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades matemáticas de manera lúdica.

