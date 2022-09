Los test de personalidad se mantienen como el contenido más requerido por los internautas de las distintas redes sociales. Lo que pasa es que estas pruebas son capaces de mostrarnos detalles increíbles sobre nuestra personalidad, y otros nos pueden realizar revelaciones únicas.

Precisamente, el test de personalidad que te mostramos a continuación te puede mostrar si llegaste a superar emocionalmente a tu expareja. Pero si quieres conocer los resultados tendrás que hacer lo siguiente: mira la imagen que te dejaremos líneas más abajo, pero no te quedes observando por varios segundos.

Solamente debes echar un rápido vistazo y lo que tu vista capte de inmediato será el elemento que te brindará una respuesta concreta en esta prueba.

Imagen del test de personalidad

Dinos cuál fue el primer animal que llegaste a ver y conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: mdzol

Respuestas del test de personalidad

Viste a la mariposa: Sigues pensando en tu expareja y no puedes dejarla ir. Supéralo, ya todo se terminó. Es hora de seguir adelante.

Viste al tigre: Recuerdas a tu ex con felicidad por los buenos recuerdos, y no te arrepientes de nada. En ese caso, ya no tienes sentimientos románticos por él o ella.

Viste al flamenco: Ya te olvidaste de tu ex, y apenas recuerdas cómo se veía. Tal vez es lo mejor, ya que lo de ustedes nunca funcionó.

Viste al guepardo: Recuerdas a tu ex con resentimiento. No puedes seguir pensando en eso. Hay maneras más saludables de acordarse de esa persona.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.