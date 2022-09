Si quieres conocer más sobre tu persona, una excelente opción es sumarte a este test de personalidad que tenemos a continuación. ¿De qué trata? Con solo decir qué fue lo que viste primero en la imagen averiguarás si eres o no alguien muy positivo. ¡Participa en este novedoso ejercicio de introspección y conoce más sobre ti mismo!

En la ilustración existen dos alternativas: el zorro y el corazón. Pero antes de que des tu respuesta, recuerda que, en esta prueba, ningún resultado posee validez científica. Solo están para divertir a los usuarios. ¡Ya lo sabes!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el zorro y el corazón. Para que sepas si eres una persona muy positiva, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, tienes una mente abierta. Jamás prejuzgas. No toleras las injusticias. Escoges no rodearte de personas mentirosas, negativas e hipócritas. Te gusta hacer amigos nuevos. Intentas no poner expectativas en los demás para no desilusionarte. Perdonas con facilidad. Te vas de los lugares donde te sientes aprisionado. No te agrada la zona de confort.

Zorro:

Si viste primero el zorro, eres una persona muy positiva. Si bien sabes que no todo lo que sucede es lo mejor, entiendes que todo es aprendizaje y crecimiento. Consideras que es importante que se respete la libertad y la autonomía en todas las relaciones. Te gusta vivir tus propias experiencias. Odias que te den órdenes o que te digan qué camino seguir.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

¿Cuál es el mejor test que usan los expertos?

Se trata del cuestionario 16PF es uno de los más respetados a la vez que utilizados. Fue el resultado de décadas de trabajo y análisis por parte de Raymond B. Cattell, un psicólogo británico conocido por sus grandes aportaciones al campo de la personalidad y, sobre todo, de la inteligencia.

