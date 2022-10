Ahora mismo estás muy cerca de participar en un reto viral que ha sobresalido del resto por ser realmente difícil de superar. Y es que solo brinda 8 segundos para hallar la palabra ‘MENTE’ en la imagen. Si te animas a participar, ¡prepárate!

Cada segundo cuenta en este desafío, por lo que no debes distraerte con nada. Si piensas en otra cosa o miras algo que no es la ilustración, acabarás perdiendo. Te recalcamos todo esto porque no queremos que cometas esos errores.

Tienes que abrir bien los ojos para observar detenidamente la imagen en el poco tiempo que se te brinda. No creas que la tarea es imposible de realizar porque no es así. Solo el reto viral posee un alto nivel de dificultad.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la palabra ‘MENTE’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

Como hay varias palabras ‘MIENTE’ en la ilustración, es bien complicado ubicar la palabra ‘MENTE’. Si no fuiste capaz de encontrarla, a continuación sabrás dónde está exactamente.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘MENTE’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral consiste en hallar una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto viral?

Este reto viral no es el único que existe. Si quieres participar en otro desafío, te informamos que en Depor hemos dado a conocer varios. Todos te divertirán bastante.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.