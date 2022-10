Nunca es mala idea participar en los retos virales que Depor te presenta. Esta vez, te traemos un desafío que pondrá a prueba tu visión como ningún otro. Lo que tienes que hacer es ubicar los 4 errores que hay en la imagen.

Como podrás darte cuenta, no hay muchas equivocaciones en la ilustración. Sin embargo, eso no es lo único que tienes a tu favor, pues aquí no se te pide que encuentres nada en segundos. Eso quiere decir que puedes buscar con calma.

Y es que realmente queremos que la pases bien. No deseamos que te estreses al participar en el reto viral. Relájate lo más que puedas y abre bien los ojos. Si es posible, antes de comenzar tu búsqueda, toma asiento en un lugar cómodo.

Imagen del reto viral 2022

¿Puedes encontrar todos los errores en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Respuesta del reto viral

Los 4 errores no son fáciles de hallar. Eso se ve reflejado en la poca cantidad de personas que superaron el reto viral. Debido a ello, en la imagen que aquí abajo indicamos dónde están las equivocaciones.

En esta imagen se indica dónde están los 4 errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral siempre puede sacarte el aburrimiento. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son llamados desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

