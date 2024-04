Cada día que pasa tenemos la oportunidad de aprender más sobre nosotros mismos. Eso me quedó claro hace unos años, cuando supe de la existencia de los test visuales. Ahora estas pruebas están por todos lados y ya me he sumado a varias, pero ninguna es como la de acá. Si decides participar en la que te presento hoy debes saber que solo necesitas elegir una mariposa para conocer más acerca de tu personalidad. La imagen donde hay varios de esos insectos la he colocado más abajo. Mírala con atención y luego escoge. Te tienes que quedar con el que más te guste. No se te ocurra seleccionar al azar porque perderás tu tiempo y después te arrepentirás de haber hecho.

Imagen del test visual

La imagen del test visual te permite mirar seis mariposas en total. Debo decir que cada una es muy bonita, así que piensa bien antes de tomar una decisión. Con respecto a los resultados de la prueba, te informo que ninguno posee validez científica, como muchos creen.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes mariposas. Escoge una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mariposa 1:

Si elegiste esta mariposa, siempre te preocupas por las necesidades y los sentimientos de la gente. Sueles ponerte en el lugar de los demás. Eres una persona sensible, honesta y muy romántica.

Mariposa 2:

Si escogiste esta mariposa, te puede definir la palabra ‘equilibrio’. Posees un carácter tranquilo y una personalidad realista. Eres armonioso(a) y pacífico(a).

Mariposa 3:

Si elegiste esta mariposa, te gusta analizar las cosas, a pesar de que a veces no tienes que hacerlo. Ves belleza en todos lados.

Mariposa 4:

Si escogiste esta mariposa, lo que define tu personalidad es que crees que tienes un propósito y estás listo(a) para encontrarlo y destacar entre los demás. La gente de tu colegio te describía como una persona exitosa.

Mariposa 5:

Si elegiste esta mariposa, el aburrimiento es uno de tus mayores miedos. Eres una persona chispeante y entusiasta. Siempre ves el lado positivo de todo. Tu sueño y propósito es acumular experiencias.

Mariposa 6:

Si escogiste esta mariposa, eres una persona muy lógica y sabia. Tienes la capacidad de separar tus emociones de la situación. Por eso las personas que te rodean acuden a ti para recibir consejos y críticas honestas.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.